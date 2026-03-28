  • 6 yıldır aranan FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
Güncel

6 yıldır aranan FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 24 yıl 2 ay hapis cezası bulunan eski polis Ali F.A. Silivri'de yakalandı.

AA28 Mart 2026 Cumartesi 12:21
6 yıldır aranan FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 16 Aralık 2020'den beri aranan Ali F.A'nın Silivri'de olduğunu belirledi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda yakalanan hükümlü, adli işlemlerin yapılabilmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine götürüldü.

Ali F.A'nın "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından 5 aranması ve 24 yıl 2 ay hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

