İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2025 Salı / 1 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4239
  • EURO
    48,8632
  • ALTIN
    4997.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

6 yıldır aranan firari FETÖ'cü yakalandı

Adana'da 6 yıldır aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı saklandığı evde gözaltına alındı.

AA23 Eylül 2025 Salı 10:09 - Güncelleme:
6 yıldır aranan firari FETÖ'cü yakalandı
ABONE OL

Adana'da 6 yıldır aranan FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması ve öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu iddiasıyla 2019'dan bu yana aranan A.S'nin (53) merkez Çukurova ilçesindeki bir ikamette saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Hakkında teşhis ve ifade bulunan şüphelinin örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.