60 bin tutukluya tahliye umudu

Yargı reform paketi kapsamında infaz sistemini düzenleyen teklifin, tatile girmeden önce Meclis’e getirilip çıkartılması planlanıyor. Düzenlemenin, cezaevlerinden 60 bin dolayında kişinin tahliyesine imkan sağlayabileceği belirtiliyor.

TEMEL ÇERÇEVESİ ÇİZİLDİ

Yargı paketinin çerçevesi, önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekilleri, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda çizildi. Meclis’teki diğer partilerle yapılacak görüşmelerinin neticesine göre, İnfaz Yasasını içerecek bölümün ilk olarak Meclis tatile girmeden yetiştirilmesi planlanıyor. Nafaka ve diğer düzenlemeler yeni yasama yılının başlayacağı Ekim ayına bırakılacak.

BİR HAFTA BİLE OLSA YATACAK

Mevcut durumda 4 yılın altındaki cezalarda hiç hapis yatılmazken, cezalar her koşulda belirli bir miktar hapis yatacak şekilde düzenlenecek. Hapis cezası alan bir kişi, aldığı ceza oranında, en az bir hafta olmak üzere cezaevine girecek.

TUTUKLULUK SÜRESİ KISALACAK

Mevcut yasada alınan cezanın üçte ikisinin (2/3) yatılması durumunda şartlı tahliye koşullarından yararlanabiliyor. Bu oranın yarıya(1/2) düşürülmesi planlanıyor. Böylece cezaevinden 60 bin dolayında kişinin tahliyesinin mümkün olabileceği hesaplanıyor.

CEZALARA KADEMELİ GEÇİŞ

Cezalara Kademeli olacak şekilde düzenleme yapılacak. Terör ve cinsel saldırı suçlarında herhangi bir indirim olmayacak. Ancak adam öldürme, uyuşturucu gibi suçlarda düzenlemeye gidilecek. Adam öldürme suçundan, daha önceden 10 sene yatıp çıkıyorken, mevcut durumda 24 yıl yattıktan sonra ancak şartlı tahliye görüşmelerine geçebiliyor. Burada kademe getirilmesi planlanıyor.

SATICI-KULLANICI AYRIMI

Uyuşturucu suçlarında satıcı kullanıcı ayrımı iyi bir tanımla yapılacak. Kullanana ve satış durumuna göre kademeli artacak.

15 yıldan fazla cezalar için eğitici kuşatıcı cezalar olacak.