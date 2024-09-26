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  • 60 kişiye mezar olan Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidine verilen ceza belli oldu
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60 kişiye mezar olan Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidine verilen ceza belli oldu

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, 60 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı Yoldaş Apartmanı'na ilişkin davada tutuksuz sanık binanın müteahhidi 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 17:08 - Güncelleme:
60 kişiye mezar olan Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidine verilen ceza belli oldu
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Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Sadullah Yoldaş katılmazken, avukatlar, depremde yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, mağdur olan müştekiler, depremde binanın enkazında yakınlarını kaybettiklerini belirterek, şikayetçi oldukları sanığın cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Yoldaş'ın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin üzerine atılı suçu işlemediğini öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Savunmaların ardından mahkeme, Yoldaş'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi.

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