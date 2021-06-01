İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Haziran 2021 Salı / 20 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5132
  • EURO
    10,4104
  • ALTIN
    522.249
  • BIST100
    1427.26
Güncel

60 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ankesörlü hatlarla iletişim kurdukları tespit edilen örgüt mensuplarına yönelik soruşturmada, aralarında Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıkları'ndan personellerin, kapatılan askeri okul öğrencilerinin ve mahrem imamların da bulunduğu toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA01 Haziran 2021 Salı 10:49 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 10:49
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair haklarında itirafçı beyanı gibi deliller elde edilen toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarında çalışmış 19 personel, askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu yönde tespit yapılan 32 kapatılan askeri okul öğrenci ile mahrem imam oldukları tespit edilen 9 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 60 şüphelinin yakalanması için bugün sabah İstanbul merkezli 8 farklı ilde operasyon düzenlendi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.