İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2020 Perşembe / 9 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9746
  • EURO
    8,2119
  • ALTIN
    438.197
  • BIST100
    1126.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 60 yaşındaki adam eski patronunu evinin önünde öldürdü
Güncel

60 yaşındaki adam eski patronunu evinin önünde öldürdü

Kocaeli'de eski patronunu evinin önünde silahla vurarak öldüren şahıs sevk edildiği Gebze Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA30 Temmuz 2020 Perşembe 14:50 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 14:50
ABONE OL

Olay, Gebze Mustafa Paşa Mahallesi 717 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.(60) adlı şahıs, aralarında sorun olan eski patronu Kayhan Kaçar’ın (40) evinin önüne gitti. Bir süre bekleyen M.B., yanında taşıdığı silahla arabasına binmek için evinden çıkan Kaçar’a ateş etti. Vücuduna isabet eden 5 kurşunla yaralanan Kaçar, kanlar içinde yerde kaldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan Kaçar, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan M.B. ise emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan saldırgan, sevk edildiği Gebze Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.