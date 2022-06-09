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60 yaşındaki adam merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti

Antalya'da yaşayan 60 yaşındaki adam, hasta olan arkadaşını ziyarete gitti. Demirel, ziyarete geldiği apartmanda merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti.

IHA9 Haziran 2022 Perşembe 11:33 - Güncelleme:
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 60 yaşındaki adam, hasta olan arkadaşını ziyarete gittiği apartmanda merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti.

Olay saat 09.00 sırasında Liman Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre birinci katta yaşayan hasta arkadaşını ziyarete gelen Melih Demirel, merdivenlerden dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Giriş kapısı önünde Demirel'i hareketsiz şekilde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Demirel'in hayatını kaybettiği belirledi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Demirel'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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