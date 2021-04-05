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  • 60 yaşındaki adam traktörünün altında kalıp can verdi
Güncel

60 yaşındaki adam traktörünün altında kalıp can verdi

Denizli'de çiftçi Güngör Akgül (60), park halindeyken hareketlenen traktörünü durdurmaya çalıştığı sırada, altında kalıp, hayatını kaybetti.

DHA05 Nisan 2021 Pazartesi 11:21 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 11:21
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Kaza, dün akşam, Denizler Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Güngör Akgül, evinin önündeki traktörünün hareketlendiğini fark edince durdurmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Akgül, yere düşünce traktörün arka tekerinin altında kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Akgül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Güngör Akgül'ün cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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