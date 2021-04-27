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  • 60 yaşındaki ramazan davulcusu bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı
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60 yaşındaki ramazan davulcusu bahşişlerle 30 yetime bayramlık aldı

Bursa'da 31 yıldır ramazan davulculuğu yapan İbrahim Mete (60), bu yıl topladığı bahşişlerle 30 yetim çocuğa bayramlık kıyafet aldı. Mete, 5 yıldır bu geleneği sürdürdüğünü söyledi.

DHA27 Nisan 2021 Salı 10:35 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 10:35
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İnegöl'de ramazan davulculuğu yapan, emekli, 3 çocuk babası İbrahim Mete, bu yıl topladığı bahşişlerle ilçede 30 yetim çocuğa bayramlık kıyafet aldı. Bu geleneği son 5 yıldır sürdürdüğünü belirten İbrahim Mete, 1990 yılında bir arkadaşının sayesinde bu işe başladığını kaydetti. Mete, "Yıllardır kendi çocuklarım için harcama yaptım. 3 çocuğumu da üniversite okuttum. Davul sayesinde kendim emekli oldum. 5 yıldır da yetimlere, fakir çocuklara, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet alıyorum. Bu yıl da 30 çocuğa kıyafet aldım. 1 yıl daha bu mesleği sürdürürüm, ileri de biraz zor olur" dedi.

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