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600 metrekarelik rekor büyüklükteki Türk bayrağı, İzmit Körfezi'ni taçlandırdı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmit Körfezi'ne giren 62 dalgıç, 600 metrekare büyüklüğünde dev Türk bayrağı açarak, Türkiye'de denizde açılmış en büyük bayrak rekorunu kırdı.

DHA3 Temmuz 2022 Pazar 18:52 - Güncelleme:
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Kocaeli'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Deniz Ticaret Odası ve Nicomedia Su Sporları Kulübü tarafından gösteri düzenlendi. İzmit Körfezi'ne giren 62 dalgıç, 600 metrekarelik dev Türk bayrağını açarak, Türkiye'de denizde açılmış en büyük bayrak rekorunu kırdı. Sahil şeridinde toplanan yüzlerce kişi, gösteriyi ilgiyle izledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz uçağı, bayrağın açılmasından kısa bir süre sonra alçak uçuş yaparak Türk bayrağını selamladı.

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