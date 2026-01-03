İSTANBUL 14°C / 12°C
3 Ocak 2026 Cumartesi
Güncel

600 saatlik görüntüden en yakını çıktı! Kömürlükteki vahşette kritik delil

İzmir Gaziemir'de kömürlükte bıçaklanarak öldürülen 65 yaşındaki kadının katil zanlısının, otomobiline bulaşan kan iziyle tespit edildiği öğrenildi. Polisin 600 saatlik kamera incelemesi ve kriminal analizleri sonucu anne cinayetinin failinin oğul Emre Z. olduğu belirlendi. Maddi sıkıntı yaşayan oğlun, annesiyle yaşadığı tartışma sonrası cinayeti işlediği tespit edildi.

3 Ocak 2026 Cumartesi 12:00
600 saatlik görüntüden en yakını çıktı! Kömürlükteki vahşette kritik delil
İzmir'in Karaburun ilçesindeki yazlıklarından dönen Naime Z. (65) ile oğulları Emre Z. (42) ve Alican Z. (36), 13 Aralık'ta Gaziemir ilçesi Atıfbey Mahallesi'ndeki evlerine geldi.

Bir süre sonra evden ayrılan Emre Z'nin ardından Naime Z, deterjan almak için apartmanın bodrum katındaki kömürlüğe indi. Uzun süre geri dönmeyen Naime Z'yi arayan oğlu Alican Z, kömürlüğe indiğinde annesini kanlar içinde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Naime Z'nin çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, Naime Z'nin Alican Z. ile birlikte, Emre Z'nin ise aynı sokakta başka bir binada yaşadığı tespit edildi.

Kadının iki oğlu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

- 600 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Cinayetin aydınlatılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekipler oluşturuldu.

Bu kapsamda çevredeki 30 güvenlik kamerası ile 10 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasına ait toplam 600 saatlik görüntü detaylı şekilde incelendi.

Olay öncesi ve sonrası apartmana girip çıkan kişilerin kimlikleri tespit edilerek ifadeleri alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere ait dijital materyaller de incelemeye alındı.

Kriminal analizlerde, Emre Z'nin kıyafetinden otomobiline annesine ait kan lekesinin bulaştığı belirlendi. Deliller doğrultusunda, cinayeti Emre Z'nin işlediği, Alican Z'nin olayla bağlantısının bulunmadığı ortaya konuldu.

Emre Z'nin, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle annesinden borç para istediği, bu nedenle aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.

