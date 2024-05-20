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  • 61 sanık hakim karşısında! Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik dava sürüyor
Güncel

61 sanık hakim karşısında! Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik dava sürüyor

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

AA20 Mayıs 2024 Pazartesi 14:28 - Güncelleme:
61 sanık hakim karşısında! Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik dava sürüyor
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Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, bu hafta müşteki ve tanıkların dinleneceğini, ayrıca "Ü5W1G8K6L3" kod adlı gizli tanığın ifadelerini geri çektiğini açıkladı.

İddianamede, Bora Kaplan için çalışan kişilerin isimlerini tek tek veren gizli tanık "Ü5W1G8K6L3"ün, "Şüpheli Bora Kaplan'ın silahlı suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğunu, Bora Kaplan'ın suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen bazı suçları bizzat azmettirdiğini, suç örgütü yöneticileri ve üyelerine emir verdiğini, silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlardan bazılarına ise doğrudan katıldığını beyan ettiği" ifadelerine yer verilmişti.

- TANIKLAR DİNLENİYOR

Tanık ve müştekilerin dinlenilmesine geçilen duruşmada, tanık olarak dinlenen ve müştekilik talebinde bulunan Erkan Doğan konuştu.

Sanıklardan Barış Kurt'un şoförlüğünü yaptığını, 8 yıl boyunca her işine koşturduğunu, her türlü telefon konuşmasına ve görüşmesine şahit olduğunu anlatan Doğan, "Zamanla bildiklerim bana ağır gelmeye başladı. İhalelerde yaptığı uygunsuzluklar, hak yediğini ve yasal olmayan işlere karıştığını bildiğim için rahatsız oldum. Olayların bana da sıçramasından korktuğum için ayrılmak istedim." diye konuştu.

Yanından ayrılmak istediği Barış Kurt'tan para da istediğini belirten Doğan, "Paramı vereceğini söyledi. Ayhan Bora ile birlikte geldiler." dedi. Ardından gittikleri bir mekanda darbedildiğini, kendisine işkence yapıldığını öne süren Doğan, iki gün sonra ellerinden kurtulduğunu, kendisini görenlerin polisi araması üzerine hastaneye kaldırıldığını anlattı.

Tanık Erkan Doğan, 2016'da yaşadığı olaylar nedeniyle sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Doğan'ın ifadeleri üzerine sinirlenen Bora Kaplan, tepkileri nedeniyle mahkeme başkanı tarafından salondan çıkartıldı. Kaplan, bir süre sonra avukatlarının talebiyle duruşma salonuna tekrar getirildi.

Duruşmaya ara verildi.

  • Ayhan Bora Kaplan
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