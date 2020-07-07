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Güncel

61 yaşındaki adam balıkçı teknesinde ölü bulundu

İstanbul Yenikapı'da 10 yıldır yaşamını bir teknede geçirdiği öğrenilen 61 yaşındaki Cemal Dülek, sabah saatlerinde balıkçılar tarafından ölü bulundu.

DHA07 Temmuz 2020 Salı 12:45 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 12:45
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Yenikapı sahilde bulunan balıkçılar, saat 10.00 sıralarında 61 yaşındaki Cemal Dülek'i bir teknenin içinde hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, teknenin içerisinde yatan Cemal Dülek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Balıkçıların yardımıyla hayatını sürdürdüğü öğrenilen Dülek'in cenazesi morga kaldırıldı. Balıkçılar Dülek'in yaklaşık on yıldır teknelerde yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

"BEN TEKNEDE ÖLMEK İSTİYORUM DEDİ"

Yenikapı sahilinde dalgıçlık yapan bir kişi, "Bizim yanımıza sığınmıştı biz bakıyorduk. Babamın yaşındaydı. Yediriyorduk, içiriyorduk, teknemizde yatırıyorduk onu. Allahın rahmetine kavuşmuş. Kimsesizdi. Onun sahibi bizdik. Bağırsaktan hastalığı verdi birkaç kere gönderdik onu hastaneye. Hastanede kalmadı kaçtı geldi. Ben teknede ölmek istiyorum dedi. " diye konuştu.

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