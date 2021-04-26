61 yaşındaki adam hastane yolunda midibüsün çarpmasıyla öldü

DHA 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:53 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:53

Kaza, Fatih Mahallesi Üzümlü Sokak'ta meydana geldi. Tedavisi için Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne gittiği belirtilen Latife Korkmaz'a, yolun karşısına geçmek isterken, N.Ş.'nin kullandığı 59 M 7264 plakalı yolcu midibüsü çarptı. Midibüsün altında kalan Korkmaz, ihbarla kaza yerine gelen ekipler ve çevredekiler tarafından çıkarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Korkmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaza, çevredeki güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. Polis, midibüs sürücüsü N.Ş.'yi gözaltına alarak, soruşturma başlattı.