6.1'lik Balıkesir depreminde 1 can kaybı! Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Türkiye, deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Dün saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yerin 11 kilometre derinliğinde 6.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Marmara'daki tüm illerin yanı sıra İzmir gibi çevre illerde de hissedilen depremde 16 bina hasar gördü.

Sındırgı'da çöken bir binanın enkazında kalan 6 vatandaştan 5'i kısa sürede kurtarıldı. Enkaz altında kalan 1 vatandaşı kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı. O vatandaş da saatler sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yerlikaya, bölgede yaptığı açıklamada "7 mahallemizde bir yıkık binamız bir de ağır hasarlı binamız var. O yıkık binada arama kurtarma için ekiplerimiz ilk etapta kendiliğinden çıkan 2 vatandaşımız oldu" diye konuştu. Yerlikaya "Arama kurtarma ile 4 vatandaş kurtarıldı. 81 yaşındaki büyüğümüz bir süre sonra yaşamını yitirdi. 16 kırsal mahallede yıkık bina var. 12'si metruk, 4'ünde yaşam vardı. Bu evlerdeki vatandaşlarımız kendi imkanları ile kurtuldu. 29 yaralımız var. Ağır yaralı yok" ifadelerini kullandı.

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

AFAD, çevre il ve ilçelerden çok sayıda ekibi Sındırgı'ya nakletti. Sındırgı'nın diğer il ve ilçelerde hasar tespit çalışmaları gece boyu sürdü. Balıkesir'de kriz merkezi oluşturuldu. İstanbul Valiliği de depremin ardından kriz masası kurulduğunu açıkladı.

TSUNAMİ UYARISI

Kandilli Rasathanesi, depremin ardından tsunami riski nedeniyle 7 dakika sonra AFAD ve uluslararası merkezlere uyarı mesajı gönderildiğini duyurdu.

"KUZEY MARMARA'YI ETKİLEMEZ"

Prof. Dr. Naci Görür, bölgede daha büyük deprem beklemediğini ifade etti. Görür, "Bölgede daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun" dedi. Prof. Görür, "Marmara Bölgesindeki faylara stres yüklemiş, stres alanlarını etkilemiş olabilir ama ben KAF'ın kuzey kolumu etkileyeceğini sanmıyorum. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

ARTÇILARIN BÜYÜKLÜĞÜ 5'İ BULABİLİR

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "6,1 büyüklüğü Batı Anadolu için can ve mal kaybı anlamında eşik değerde olan bir deprem. Artçı depremler 5 büyüklüğüne ulaşacağından halkın resmi kurum ve kuruluşların bilgisi dahilinde hareket etmesi gerekiyor" uyarısında bulundu. Bölgedeki artçılar gece boyu devam etti.

GOOGLE 30 SANİYE ÖNCEDEN BİLDİRDİ

Deprem olmadan önce bazı kullanıcılar, Google'ın erken uyarı sistemi sayesinde yaklaşık 30 saniye öncesinden bildirim aldı.

SINDIRGI DEPREMİNDE ÇÖKEN BİNA SABAHIN İLK IŞIKLARI İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yıkılan bina sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dron ile havadan görüntülendi.

Enkaz altında kalan 4 vatandaş ekipler tarafından kurtarılırken, 2 kişi ise kendi imkânlarıyla çıktı.

Kurtarılan 81 yaşındaki bir vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gece boyunca süren çalışmaların ardından sabahın ilk ışıkları ile yıkılan bina havadan dron ile görüntülendi.

CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Depremin etkisiyle Kızılgür Mahallesi'ndeki caminin minaresi yıkıldı.

