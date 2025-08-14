İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7839
  • EURO
    47,7874
  • ALTIN
    4406.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 6.1'lik depreme markette yakalandı... Panik anları güvenlik kamerasında!
Güncel

6.1'lik depreme markette yakalandı... Panik anları güvenlik kamerasında!

Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme markette yakalanan Zatif Yavuz, 'Devletimizin en kısa sürede mağduriyetimizi gidereceğini ve bizlere sahip çıkacağını düşünüyorum.' dedi. Öte yandan Yavuz'un deprem anında yaşadığı korku ve panik iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

AA14 Ağustos 2025 Perşembe 09:46 - Güncelleme:
6.1'lik depreme markette yakalandı... Panik anları güvenlik kamerasında!
ABONE OL

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde marketinde ailesiyle yakalanan esnaf Zarif Yavuz, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen depreme sahibi olduğu markette yakalanan Yavuz ve ailesinin yaşadıkları panik, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sarsıntının başlamasıyla kızı, oğlu ve eşiyle marketten koşarak çıktığı anlara ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Yavuz, deprem anında aklına ilk ailesinin geldiğini söyledi.

Binanın ağır hasar aldığını öğrendiğini anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Allah kimsenin başına vermesin. Depremin ardından devletin tüm kurumları hızlıca seferber oldu. O günden bu yana yanımızda olan Balıkesir Büyükşehir Belediyemize, Orman İşletme Müdürlüğümüze, Sındırgı Belediyemize ve devletimize teşekkür ederim. Sındırgılı olmaktan bir kez daha gurur duydum. Hepimiz bir aile gibi kenetlendik. Binamız ağır hasar aldı. Şu an iş yapamıyoruz. Devletimizin en kısa sürede mağduriyetimizi gidereceğini ve bizlere sahip çıkacağını düşünüyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Lokantada panik anı! Döner ustası hayat kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.