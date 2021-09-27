62 yaşındaki adam 4'üncü kat penceresinden düşüp öldü

DHA 27 Eylül 2021 Pazartesi 15:41 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 15:41

Olay, öğle saatlerinde Güvenevler Mahallesi'ndeki 15 katlı sitede meydana geldi. İddiaya göre, 4'üncü katta oturan İbrahim Çelikkol, dairesinin penceresinden dışarı bakarken dengesini kaybederek düştü. Çelikkol'u yerde hareketsiz halde gören komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelikkol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Çelikkol'un cansız bedeni, incelemelerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.