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  • 62 yaşındaki adam anahtarlık görünümlü silahla oynarken oğlunu vurdu
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62 yaşındaki adam anahtarlık görünümlü silahla oynarken oğlunu vurdu

Bartın'da G.E.'nin (62) oynadığı, oğluna ait anahtarlık görünümlü silah ateş aldı. Çıkan merminin isabet ettiği silahın sahibi oğlu G.E. (30) yaralandı. Yapılan çalışmalarda G.E'ye ait anahtarlık silahın 2 mermi aldığı belirlendi. G.E.'nin durumunun iyi olduğu, tedavisinin sonrasında ifadesinin alınacağı bildirildi.

DHA22 Temmuz 2021 Perşembe 14:54 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 14:54
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İstanbul'da yaşayan G.E., Kurban Bayramı için Ulus ilçesi Sarıfasıl köyünde yaşayan annesi G.E.'nin yanına geldi. Dün evde, G.E:'nin oynadığı oğluna ait anahtarlık görünümlü silah ateş aldı. Mermi bu sırada karşısında oturan oğlu G.E.'nin göğsüne isabet etti. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan G.E.'yi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. G.E. buradan Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan anne G.E jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmalarda G.E'ye ait anahtarlık silahın 2 mermi aldığı belirlendi. G.E.'nin durumunun iyi olduğu, tedavisinin sonrasında ifadesinin alınacağı bildirildi.

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