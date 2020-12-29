62 yaşındaki adam tamir etmeye çalıştığı çekicinin altında kalarak öldü

DHA 29 Aralık 2020 Salı 16:17 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 16:17

Olay, öğle saatlerinde, Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki yediemin otoparkında meydana geldi. Eski çekiciyi tamir etmeye çalışan Mustafa Haşiloğlu, aracın altına girdi. Bu sırada araç hareketlenince Haşiloğlu, altında kaldı. Çalışanların ihbarı üzerine otoparka polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, Haşiloğlu'nu aracın altından çıkardı. Sağlık görevlileri de yaptığı kontrolde Haşiloğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mustafa Haşiloğlu’nun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.