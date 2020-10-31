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  • 62 yaşındaki Emine Eren 14 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Güncel

62 yaşındaki Emine Eren 14 saat sonra enkazdan çıkarıldı

62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

31 Ekim 2020 Cumartesi 05:21 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 05:21
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