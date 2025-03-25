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62 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası vardı: Yakalandı

Kayseri'de hakkında 62 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

AA25 Mart 2025 Salı 10:23 - Güncelleme:
62 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası vardı: Yakalandı
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Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmada, hakkında "konut dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" suçlarından 31 suç kaydı ile 62 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü G.S'nin saklandığı adresi tespit etti.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen hükümlünün cezası, kısa bir süre önce doğum yapmış olması nedeniyle 1 yıl 6 ay ertelendi.

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