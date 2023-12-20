İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 63 ilimizde mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-22" operasyonlarında 302 şüpheli şahıs yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

6️⃣3️⃣ İlimizde Mali Suç Örgütleri Üyelerine Karşı eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-22" Operasyonlarında 3️⃣0️⃣2️⃣ şüpheli şahıs YAKALANDI❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,

Sizlerin duası ve desteği ile terör ve iş birlikçileriyle, tefecilerle, organize suç örgütleriyle,... pic.twitter.com/yO5MSg1uZu