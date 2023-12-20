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63 ilde “Kafes-22” operasyonu: 302 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 63 ilimizde mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-22” operasyonlarında 302 şüpheli şahıs yakalandı.

20 Aralık 2023 Çarşamba 08:09 - Güncelleme:
63 ilde “Kafes-22” operasyonu: 302 gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 63 ilimizde mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-22" operasyonlarında 302 şüpheli şahıs yakalandı.

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