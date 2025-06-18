İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 4 Haziran tarihinde 181 sayfalık 'Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu' hazırlandı.

Akrabaların, çalışanların, ticari ilişki içerisinde olunan şahısların dikkat çekici ve kaynağı belirsiz nakit para girişlerinin olduğu belirlendi

Hazırlanan raporda, İçişleri Bakanlığı fMülkiye Müfettişliği raporlarına göre yıllar içerisinde Belediye iştiraklerinin tahsil etmesi gereken tutarlar üzerinden bir kamu zararı hesaplandığı, Belediye ve/veya iştiraklerinden ihale alan şahıs/şirketler ile rapora konu şahıs ve/veya şirketler arasında bazı para transferleri, gayrimenkul alım/satım gibi işlemlerin olduğu, analiz konusu şahıs ve/veya şirketlerin akrabalarının, çalışanlarının, ticari ilişki içerisinde olduğu şahısların dikkat çekici ve kaynağı belirsiz nakit para girişlerinin olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

RAPORDA 4 SUÇTAN MİNİMUM SUÇ GELİRİ BELİRLENDİ

İmamoğlu İnşaat A.Ş. ile SSB Gayrimenkul A.Ş. ve ortak/yönetici/çalışan ve diğer ilişkili kişilerin dikkat çekici, şüpheli, muvazaalı finansal işlemlerinin dikkate alınarak suç geliri hesaplandığının belirtildiği raporda, 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'irtikap', 'haksız mal edinme' suçlarının aklama açısından bir öncül suç olduğu ve bu suçlardan elde edilen gelir de suç geliri olduğu, İmamoğlu İnşaat A.Ş. ile SSB Gayrimenkul A.Ş. ve ortak/yönetici/çalışan ve diğer ilişkili kişilerin elde ettiği minimum suç gelirinin gelinen aşamada hesaplandığı aktarıldı. Sonuca göre, şirketlere para akışı fon sağlamak amacıyla İmamoğlu İnşaat A.Ş' den İnmari Prime Projesinde satışı gerçekleşen 2 adet villa ve parası şirkete girip tapuda devri yapılmayan villa için 21 milyon 330 bin lira ödendiği, , İmamoğlu İnşaat A.Ş banka hesaplarına varlık barışı kapsamında kaynağı tespit edilemeyen 35 milyon 220 bin 151 lira nakit yatırıldığı, , İmamoğlu İnşaat A.Ş' den İnmari Oxygen Projesinde satışı gerçekleşen 3 adet daire ve parası şirkete girip tapuda devri yapılmayan villa için 7 milyon lira ödendiği, ASOY A.Ş' den SSB Gayrimenkul A.Ş' ye Zeytinburnu' nda 14 adet ofis devredildiği, Güllüce Tarımcılık A.Ş adına kayıtlı bulunan Sarıyer'deki 2 adet villa ve Mehmet Selim İmamoğlu tarafından yurtdışına 637 bin 106 Euro gönderildiği tespit edildi. Raporda, tüm bunların minimum suç geliri olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Raporda ayrıca, söz konusu aklandığı iddia edilen toplam tutarın 7 ayrı eylemde 63 milyon 550 bin 151 lira, 637 bin 106 Euro ve 25 adet taşınmaz veya gayrimenkul olduğu kaydedildi.