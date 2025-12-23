İSTANBUL 13°C / 8°C
  • 63 sanıklı davada gözler yargıda: Yenidoğan skandalı davasında ara karar
İstanbul'da bebek acil hastalarının özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirilerek ölümlerine neden olunduğu ve haksız kazanç sağlandığı iddialarıyla yargılanan 63 sanıklı davada duruşma 24 Aralık Çarşamba gününe ertelendi.

23 Aralık 2025 Salı 19:12
63 sanıklı davada gözler yargıda: Yenidoğan skandalı davasında ara karar
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, birleşen iddianameler kapsamında bazı sanıkların savunmaları alındı.

Birleşen dosya yönünden SEGBİS'le savunma yapan sanık İbrahim Oktay, bir kusurunun olmadığını söyledi.

Tutuklu sanık Şeyhmus Çelik ise kamuyu zarara uğratmadığını, suç örgütü üyesi olmadığını belirterek, e-imzalı kaşesini acil gelen hastalar için hastanede bıraktığını dile getirdi.

Doktor sanık Hilda Keykubad da gün içinde serviste veya yenidoğanda yatan hastaların durumuyla ilgili hasta yakınına bilgi verdiğini ve hastaların tedavileriyle tek tek ilgilendiğini anlattı.

İşinden ve çocuğundan başka bir hayat yaşamadığını belirten Keykubad, şunları kaydetti:

"10 yıldan beri hastanede canla başla çalışırım. Ben hayatımı hastalarıma ve çocuğuma adadım. Çok yoğun çalıştığım için evimi çocuğumu ihmal ettim ama hatalarımı asla ihmal etmedim, etmem de. Bunlardan hiçbir zaman şikayet etmedim. Yapım gereği asosyal bir insanım. Hayatım boyunca ne adliye ne karakol gördüm. Şimdi bebek ölümünün ihmaliyle yargılanıyorum ve çok canım yanıyor. Burada olmaktan hicap duyuyorum, utanıyorum. Bu zamana kadar birçok riskli hasta tedavi edip şifayla eve yolladım. 2006 yılında şifayla taburcu ettiğim bir hasta, erken doğdu, hatta basında 'Parmak bebek hayata tutundu' diye haberlere bile konu oldu. Günlerce başında bekledim. O bebeği şifayla taburcu ettim hala da takiplerini yaparım. Suçsuzluğum ortaya çıksın istiyorum, aileme ve işime geri dönmek istiyorum, adaletinize güveniyorum. Hastaneden 20 bin lira almamın sebebi hastaneyle yarı zamanlı olarak anlaştım. Yani aldığım o ücret bundan dolayıdır."

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.

