Güncel

63 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu: Altınlarını bozdururken yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 63 yaşındaki kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Şüpheli S.Ç.'nin maktule ait toplam ağırlığı 150 gram olan 3 altın bileziği yağmaladığı ve kuyumcuda bozdurduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı 9 Mart'ta düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 16:06 - Güncelleme:
63 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu: Altınlarını bozdururken yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gül Dağ'ın (63) 27 Şubat'ta Mimar Sinan Mahallesi Çağlayan Sokak'taki evinde bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Maktulün ikamet ettiği bina çevresindeki 78 kameradan 1640 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, konuyla alakalı 138 kişiyle mülakat yaptı.

Şüpheli S.Ç.'nin maktule ait toplam ağırlığı 150 gram olan 3 altın bileziği yağmaladığı ve kuyumcuda bozdurduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı 9 Mart'ta düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 2 tabanca, 30 fişek, 3 tüfek, farklı kalibre, renk ve markalarda 811 av tüfeği fişeği ve 1 bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı S.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, zanlının maktulün evinden çaldığı altınları kuyumcuda bozdurduğu anları gösteren güvenlik kamerası görüntüleri basınla paylaşıldı.

  • Kocaeli Körfez
  • Kadın Cinayeti
  • Altın Yağması

