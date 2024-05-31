634 yıllık Osmanlı mirasından hırsızlık yaparken yakalandı

Darüşşifanın çatısında bulunan merdiveni fark eden 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçiler durumdan şüphelenerek bölgede incelemede bulundu. Bekçilerin çatıya çıkmaya çalışması üzerine panikleyen Ahmet Ç. dengesini kaybederek yaklaşık 7 metreden beton zemine düştü, arkadaşı Şükrü Can Ş. ise saklanmaya çalıştı. Düşme sonucu yaralanan Ahmet Ç. ile arkadaşı Şükrü Can Ş. yakalandı.
Ekiplerin bilgi vermesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, Şükrü Can Ş. gözaltına alındı. Bölgede yapılan incelemede, şüphelilerin toplam 150 kilo ağırlığında kurşun levha parçası söktüğü tespit edildi.