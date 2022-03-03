İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2022 Perşembe / 30 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,1391
  • EURO
    15,6813
  • ALTIN
    876.028
  • BIST100
    2034.75
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 6,5 kilometrelik yolun tamamlanması için çalışmalar sürüyor... Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaşım kolaylaşıyor
Güncel

6,5 kilometrelik yolun tamamlanması için çalışmalar sürüyor... Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaşım kolaylaşıyor

Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaşımı rahatlatmak için yapımına başlanan 6,5 kilometrelik yolun tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Ceviz Caddesi ile hastane arasında 3 kilometrelik yolda Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ise altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

AA3 Mart 2022 Perşembe 16:09 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 16:09
ABONE OL

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa-İzmir kara yolu ile hastane arasındaki 6,5 kilometrelik yolda kazı dolgu çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Ceviz Caddesi ile hastane arasında 3 kilometrelik yolda Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ise altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, artan trafik yükünü kaldırmakta zorlanan mevcut yollara yeni alternatifler oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bursa Şehir Hastanesi ve üniversite yerleşkesi gibi hareketliliğin yoğun olduğu bölgelere raylı sistemin yanı sıra kara yoluyla ulaşım noktasında da alternatifler ürettiklerin belirten Aktaş, şu bilgileri paylaştı:

"Bursa Şehir Hastanesi'ne İzmir yolundan bağlantıyı sağlayacak olan bu alternatif yolda da çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu yolun 3,5 kilometrelik kısmını daha önce bitirmiştik. Kalan 3 kilometrelik bölümde de başlattığımız altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Kar ve yağmur takvimimizde aksamaya yol açsa da artık çalışmalarda sona gelindi. Tamamlandığında Şehir Hastanesi'ne ulaşımda trafiğin önemli bir yükünü olacak olan bu yolun hayırlı olmasını diliyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.