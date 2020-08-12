65 yaş üstü izin nasıl alınıyor? E-Devlet 65 yaş üstü izin belgesi

12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:05 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:05

Korona virüsü salgınında risk gurubu içerisinde yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların turizm amaçlı tatil seyahatlerinde izin belgesi alması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genelgede yer alan 65 yaş üstü izin belgesi e-Devlet'ten alınıyor. E-Devlet 65 yaş üstü izin belgesini haberimizdeki linke tıklayarak alabilirsiniz. Normallaşme süreciyle birlikte 65 yaş üstü izin belgesi ilgili de bir düzenleme yapıldı. Söz konusu yaş grubunda yer alan vatandaşlar, gittikleri yerde en az 1 ay kalmak şartıyla şehir değiştirebilecekler. Seyahat izin belgesi başvurusu ise e-devlet üzerinden yapılabiliyor.

E-DEVLET 65 YAŞ ÜSTÜ İZİN BELGESİ

İçişleri Bakanlığı’ndan valiliklere gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat edebilecek. Genelgede, 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastalarının seyahat izin belgesine başvuramayacakları belirtildi. E-Devlet'ten 65 yaş üstü izin belgesi almak için aşağıdaki linke tıklayınız.

E DEVLET 65 YAŞ ÜSTÜ İZİN BELGESİ BAŞVURUSU

Genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekilerin ‘Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi' için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için “Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı”ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

Genelgede 65 yaş ve üzeri kişilerin kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecekleri belirtilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin “Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi”ni otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecekleri ifade edildi.

65 YAŞ ÜSTÜ İZİN NASIL ALINIYOR?

65 yaş üstü kişilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak. Seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar, ALO 199 Vefa Sosyal Destek Hattı ya da e-devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

65 yaş üstü vatandaşlar özel araçla şehirler arası seyahat etmeleri durumunda yine izin belgesi almak durumundalar. Zira yapılacak herhangi bir denetimde seyahat izin belgesi ibrazı gerekiyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ ŞARTLARI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları seyahat izin belgesine başvuramayacak. Ayrıca genelgede seyahat etmek isteyen kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvuruda bulunabilecek.

E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

e Devlet Kapısı'na giriş sağlayabilmek öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Burada karşınıza 5 farklı yöntem çıkmaktadır.

-T.C. kimlik kartı ile giriş,

-e-Devlet şifresi ile giriş,

-Mobil imza ile giriş,

-Elektronik imza ile giriş(e-imza),

-İnternet bankacılığı ile giriş.

e-Devlet sistemine giriş işlemlerinde en çok tercih edilen giriş yöntemi E-Devlet şifresi ile giriştir. Bu şifreyi de kolaylıkla alabilirsiniz. İlk kez şifre alacaklar için internet üzerinden alınması mümkün olmayan şifre PTT şubelerinden gerçekleştirilmektedir. Size en yakın PTT şubesine giderek e Devlet şifresi almak istiyorum dediğinizde 2 TL karşılığında e Devlet şifresi temin edebilirsiniz. Bu şifre bireysel olarak verilmektedir. Her vatandaş kendi e Devlet şifresini TC kimlik numarasının üzerinde yazdığı kimlik kartı ile alabilmektedir.

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