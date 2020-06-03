03 Haziran 2020 Çarşamba 09:45 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 09:48

Türkiye’de pazartesi günü başlayan yeni kontrollü hayatın ilk yansımaları haftaya görülecek. Bilim Kuruluna göre kısa vadede ikinci bir koronavirüs dalgası beklenmiyor.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Vakaların, eylül-ekim gibi artacağı öngörülüyor ancak bu da ilki kadar şiddetli olmayacak. Kurul’da “İkinci dalga olsa bile sağlık ordusu virüsü tanıdı, tecrübe edindi. Sağlık altyapısı hazırlıklı, ilaç stokları yapıldı. İkinci dalgayı daha az hasarlı atlatırız” görüşü hâkim. Hiç dışarı çıkmadıkları için bağışıklık geliştiremeyen 65 yaş ve üstünün, olası bir ikinci dalgada virüse yakalanma risklerinin yüksek olacağı düşünülüyor. Uzmanlar “Risk gruplarını yaz mevsiminde de korumaya devam etmeliyiz. İkinci dalgadan en çok etkilenenler, hiç dışarı çıkmayanlar olur. Süreç iyi götürülürse bunu da başarıyla atlatırız” değerlendirmesini yapıyor.

ÇARPIŞMAYA HAZIRIZ

Bu arada Türkiye’nin bağışıklık haritasının çıkarılacağı antikor testleri de bu hafta başlatıldı. 156 bin kişiye yapılacak testlerle, virüsün hangi yaş gruplarını, hangi kronik hastalığı olanları etkilediği, hangi meslek gruplarında yoğunlaştığı ve coğrafi şartlara göre değişkenlik gösterip göstermediğine bakılacak. Sağlık Bakanlığı kaynakları, test yapılacak kişilerin, koronavirüs tanısı konmamış ve hiçbir belirtisi olmayanlardan seçildiğine dikkat çekti. Nüfus yoğunluğuna göre dağılımı yapılan testlerin 30 bine yakını İstanbul’da yapıldığı belirtildi. Kaynaklar “İkinci dalga olursa bu sonuçlar bize çok yardımcı olacak. Nerede, nasıl tedbirler almamız gerektiğini buna göre belirleyeceğiz. Mesela, çocuklarda bağışıklık görürsek, ikinci dalga gelse bile belki okullar kapatılmaz. Ya da virüs belli bir coğrafi bölgede veya belli meslek gruplarında yoğunlaşmışsa oralara yönelik tedbirler gelir, bütün Türkiye’de aynı tedbirler uygulanmaz” açıklamasını yaptı.

SON VERİLER YOL BELİRLEYECEK

Vakalar daha da düşerse yaşlılar haftaya sokakta

65 yaş ve üstü ile 18 yaş altının ne zaman sokağa çıkabileceği hâlâ merak konusu. Bunun ile ilgili karar önümüzdeki hafta verilecek. Bilim Kurulu, bu hafta problemsiz geçerse yasakları esnetme taraftarı. Vakalar daha da azalırsa yaşlılar için kısıtlamanın kaldırılacağı öngörülmekte. Bu adım da ilk olarak, 14 gün hiç Covid-19 vakasının görülmediği şehirlerden başlatılacak.