25 Haziran 2020 Perşembe 17:27 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 17:27

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstünde bulunan vatandaşların turizm amaçlı seyahat edebilmesinin şartlarını valiliklere gönderdiği yazı ile belirledi. 81 ilin Valiliklerine gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat edebilecekler. İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgede 65 yaş üstü seyahat izin belgesi kaç gün geçerli olduğu belirtildi. Genelgeye göre 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastası olan 65 yaş üstü vatandaşlar seyahat izin belgesine başvuramayacak. Uzmanların corona virüsünden en çok etkilenen yaş grubu olarak gösterdiği 65 yaş üstü vatandaşlar, e-devlet'ten alacakları seyahat izin belgesi ile tatile gidebilecekler. Peki 65 yaş üstü seyahat izin belgesi kaç gün geçerli? İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü seyahat izin genelgesi

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ KAÇ GÜN GEÇERLİ?

Corona virüsü önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların, uzun süre sokağa çıkması yasaklanmıştı. Bakanlığın izni ile tatile çıkacak olan vatandaşlar 65 yaş üstü seyahat izin belgesinin kaç gün geçerli olduğunu öğrenmek istiyor. İşte 65 yaş üstü seyahat izin süresi..

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşların en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmiştir.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da 65 yaş üstü seyahat izin belgesi e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. 65 yaş üstü seyahat izin belgesi e-devlet sayfası olan Turkiye.gov.tr'den arama kısmına yol izni yazılarak alınabilir.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

VALİLİK VEYA KAYMAKAMLIĞA GİTMEYE GEREK YOK

Genelgeye göre 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları 65 yaş üstü seyahat izin belgesine başvuramayacak. 65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİNE KİMLER BAŞVURAMAZ?

65 yaş üstünde bulunup da 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları turizm amaçlı seyahat izin belgesi başvurusu yapamayacak.

EN FAZLA 6 KİŞİ İÇİN İZİN BELGESİ

Turizm Amaçlı 65 yaş üstü Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.65 yaş ve üzeri kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecek. 65 yaş ve üzerindekiler, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni, otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecek.

BAŞVURU FORMUNDAKİ SEÇENEKLER

Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecek. Vatandaşlar, otel tatili için rezervasyon belgelerini, yazlık/devremülk için tapu örneklerini, kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yükleyecek.

Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin Kovid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacak.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, Genelge ile söz konusu kısıtlama esnetilerek her gün 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmiş ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmiştir.

Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve turizm sezonunun açılması sebebiyle aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın turizm amaçlı seyahatlerine izin verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda;

1)­ 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) turizm amacıyla yapacakları yolculuklarda “Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi” almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecektir.

2)­ Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabileceklerdir.

3­) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e­-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e­başvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alacak turizm amaçlı seyahat izin belgesi verilmesi alt başlığını seçerek başvurularını 23.06.2020 Salı günü, saat 09.00’dan itibaren gerçekleştirebileceklerdir.

4)­ Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecektir. Vatandaşlarımız;

* Otel tatili için rezervasyon belgelerini,

* Yazlık/devremülk için tapu örneklerini,

* Kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini,

* Karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yükleyeceklerdir.

5)­ Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlarımız otobüs, uçak, tren ve özel araç ile yapacakları yolculuklar için başvuru yapabileceklerdir.

6) ­Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid­19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacaktır.

7­) Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valilik/Kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

8)­ İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca eDevlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecektir.

9­) İzin başvurusu kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecektir. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacaktır.

Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararlaştırılmıştır.