25 Haziran 2020 Perşembe 16:36 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 16:36

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstünde bulunan vatandaşların turizm amaçlı seyahat edebilmesinin şartlarını valiliklere gönderdiği yazı ile belirledi. 81 ilin Valiliklerine gönderilen genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat edebilecekler. Genelgeye göre 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastası olan 65 yaş üstü vatandaşlar seyahat izin belgesine başvuramayacak. Koronavirüs salgınının başladığı zamanlarda önmel amaçlı sokağa çıkma yasaklarıyla beraber 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmaları kısıtlanmıştı. Uzmanların corona virüsünden en çok etkilenen yaş grubu olarak gösterdiği 65 yaş üstü vatandaşlar, e-devlet'ten alacakları seyahat izin belgesi ile tatile gidebilecekler. Peki 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi e-devlet başvuru sayfası

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da 65 yaş üstü seyahat izin belgesi e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. 65 yaş üstü seyahat izin belgesi e-devlet sayfası olan Turkiye.gov.tr'den arama kısmına yol izni yazılarak alınabilir.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

VALİLİK VEYA KAYMAKAMLIĞA GİTMEYE GEREK YOK

Genelgeye göre 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları 65 yaş üstü seyahat izin belgesine başvuramayacak. 65 yaş ve üzerindekilerin "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİNE KİMLER BAŞVURAMAZ?

65 yaş üstünde bulunup da 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları turizm amaçlı seyahat izin belgesi başvurusu yapamayacak.

EN FAZLA 6 KİŞİ İÇİN İZİN BELGESİ

Turizm Amaçlı 65 yaş üstü Seyahat İzin Belgesi için "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.65 yaş ve üzeri kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecek. 65 yaş ve üzerindekiler, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi"ni, otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ ÖZEL ARAÇLA İZİN BELGESİ

Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecek. Vatandaşlar, otel tatili için rezervasyon belgelerini, yazlık/devremülk için tapu örneklerini, kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yükleyecek.

Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin Kovid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacak.