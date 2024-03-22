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Güncel

65 yaş üstü ücretsiz uygulaması Türkiye'de ilk kez Troya Müzesi'nde başladı

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyünde, Troya Antik Kenti'nin girişinde yer alan Troya Müzesi'nde 65 ve üstü yaşlardaki yerli ziyaretçiler için 'Altın Çağlar'a Özel Ayrıcalık Projesi' kapsamında uygulama başlatıldı.

AA22 Mart 2024 Cuma 13:36 - Güncelleme:
65 yaş üstü ücretsiz uygulaması Türkiye'de ilk kez Troya Müzesi'nde başladı
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Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, gazetecilere, Avrupa'dan ödüllü müzenin her geçen gün yoğun ziyaretçi ilgisiyle karşılaştığını söyledi.

Bu kapsamda, 65 ve üstü yaştaki misafirler için farklı bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Gölcük, şu bilgileri verdi:

"65 yaş ve üzeri ziyaretçilerimize müze girişi ücretsiz. Bunun yanı sıra 5 kişi ve üzeri gruplarda ücretsiz rehberlik ve Homeros Bahçesi turu ile ücretsiz içecek ikramında bulunmaya başladık. Niçin böyle bir girişime başladık? Eğitim ve organizasyon departmanımız var ve çoğunlukla müzelerde alışılageldiği şekilde bu eğitim departmanları daha ziyade çocuklarla işbirliği yapma konusunda projeler geliştirirler. Fakat Türkiye'de ilk kez 65 yaş üstü ziyaretçiler konusunda eğitim departmanımız böyle bir uygulamaya başladı."

Gölcük, Türkiye'de nüfusun yaşlanmaya başladığını belirtti.

Türkiye'nin "çok yaşlı ülke" sınıfına girdiğini anımsatan Gölcük, "Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerine göre Türkiye'de 2023 yılında 65 ve üzeri yaş nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 10,2'yi buldu. 65 yaş üstünün nüfusu oranının 2016 yılında yaklaşık yüzde 12'ye ulaşması, 2030 yılında ise yüzde 23'ü bulması bekleniyor. Yani ülke nüfusu gittikçe yaşlanıyor. Dolayısıyla müzeler burada özellikle sadece çocuklara odaklanmayı bırakıp, yaşlanan nüfus için de daha proaktif davranmak durumunda." diye konuştu.

Gölcük, bu projeyle 65 yaş ve üstü ziyaretçilerin hem yaşam boyu öğrenme serüvenlerine hem de demans gibi hastalıklardan bu yaş grubunun uzak kalmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

  • 65 ve üstü yaş
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