65 yaş üstü yol izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üzeri seyahat izin belgesi e-devlet başvuru sayfası

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:43 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 10:43

65 yaş üzeri vatandaşlara, Bilim Kurulunun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda 21 Mayıs Perşembe günü saat 09.00’dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yere 65 yaş üstü yol izni verdi. 65 yaş üstü vatandaşlar yol izni almak için e-devlete başvurmaya başladı. Peki 65 yaş üzeri seyahat izin belgesi nasıl alınır? 65 yaş üzeri seyahat izin belgesi e-devlet başvuru sayfası haberimizde. 65 yaş üstü yol izin belgesi ile istedikleri ile gidebilecek olan vatandaşlara 2 kişi de refakat edebilecek. İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine “ 65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar İçin Seyahat İzin Belgesi” konulu genelge gönderildi.

65 YAŞ ÜSTÜ YOL İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine “ 65 Yaş Üzeri Seyahat İzin Belgesi” konulu genelge gönderildi. 65 yaş üstü yol izin belgesi için e-devlet dışında yaşadığı ilin valilikleri ve kaymakamlıklarına da online olarak başvurulabilecek.

İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacak.

Bu kapsamda, 65 yaş üzeri seyahat izin belgesi alan vatandaşlara seyahatlerinde bir kişi refakat edebilecek.

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 il valiliğine gönderilen genelge şöyle:

65 yaş ve üzeri vatandaşlar; “Seyahat İzin Belgesi” taleplerini, 21 Mayıs Perşembe günü, saat 09.00'dan itibaren elektronik ortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.

Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacak.

Vatandaşların bahse konu belgeyi almak üzere herhangi bir sağlık kuruşuna ya da kaymakamlık/valiliklere gitmelerine gerek bulunmayacak. Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak.

İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca E-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecek.

Düzenlenen “65 yaş üzeri seyahat izin belgesi” tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacak.(65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri dönebileceklerdir.)

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ



İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacak.

65 yaş ve üzeri olan vatandaşlar gidecekler yerlerde de 22 Mart tarihinde yayınlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek.

Söz konusu tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından;

*İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen çerçevede gerekli kararların alınacak.