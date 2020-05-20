20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:10 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 18:07

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

(Kovid-19) Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü.

Koronavirüse karşı mücadelemiz, yakın dönemdeki en büyük seferberliğimizdi.

Geride bıraktığımız 9 haftalık mücadelenin sonuçlarını alıyoruz.

Yeni vaka sayısı binin altına düştüğünde bu rakam nihai başarının işaret fişeği olacaktır.

Mücadelenin ne kadar süreceğini bilmediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz. Erken umut tedbirleri geçersiz kılmasın.

Bayramda tedbire uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz. Bayramdan sonraki günler daha özgür olacak.

Risk hala dolaşımdadır. Yeni hasta sayısının azalması güvence değildir. Sokağa maskesiz çıkılmamalı, sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır.

Mücadelenin birinci döneminde başardık, bu döneminde de başaracağımızdan kuşku duymuyorum.

Yarın itibarıyla iş yerlerinde, o iş yerinde uyulması gereken kuralları gösteren afişler ve rehberlerle karşılacaksınız.

(Şehirler arası ulaşımda 'kod' uygulaması) Hayat eve sığar uygulaması ile kod alınacak. Alınan kod ile seyahat edilebilecek. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Seyahatler sağlık durumlarının kontrolü ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre tedbir alınacak.

(Hayat Eve Sığar) Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek. Uygulamaya önce şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak. Virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak.

HES kodu ile kısa mesaj ile alınabilecek. Bu kod ile seyahatte en üst düzeyde güvenlik sağlanacak. Risk varsa onay verilmeyecek. Yolculuklarda bu güvenliğimizi sağlayacak. Her yolculukta farklı bir HES kodu alınacak. Önümüzdeki günlerde yaygın kullanılması hayatımızı yolculuk ederken HES kodu rahatlatacak. Ulaşımda risk taşımadığını belirten belgeler istenecek.

Sağlık turizmi sezonunu erken başlattık. Talebe, müracaata göre gerektiğinde charter seferler düzenlenebilecek.

Virüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye düştü.

Lise ve üniversite giriş sınavlarında öğrencilerin maskeyle sıraya oturmasını isteyeceğiz. Sosyal mesafe uygunsa sınav anında maske çıkarılabilecek.

(Kovid-19 testi) Önümüzdeki dönem sadece semptom gösterenlere değil, belli bölgelerde herkese yapılabilir bir algoritmaya döneceğiz.



Yakın zamanda havaalanlarında, yurt dışından gelen yolculara da testin yapılması şeklinde bir çalışmamız var. Gümrük kapıları dahil.

(65 yaş üstüne memleket izni) 65 yaş üzeri büyüklerimizden memleketlerine gideceklere, 1 ay dönmemek üzere, bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak.

(65 yaş üzeri vatandaşlara verilecek seyahat izni) Gidilen yerin sabit olmasından ve o sabit noktada evden dışarı çıkmayacaklarından emin olmalıyız.

Eğer kurallara uyarsak önümüzdeki dönemde ikinci dalganın olması söz konusu olmaz.

(Türkiye'nin Kovid-19 tedavi algoritması) Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde, birçok ülkenin 100, 200, 300'lü vakalarla açıkladığı çalışmaları biz binlerle ifade edilen çalışmalar olarak sunacağız.

Aşı konusu hassas bir konu. Umudumuzu koruyalım. Somut bir şey geliştiğinde paylaşırız.

Restoranların nasıl açılması gerektiği, oturma düzeni dahil planlaması yapıldı, rehber hazırlandı.