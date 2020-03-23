İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5775
  • EURO
    7,0606
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    83037.7
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı geldi: Yaşlı teyzenin bulduğu yöntem şaşırttı
Güncel

65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı geldi: Yaşlı teyzenin bulduğu yöntem şaşırttı

Antalya'da koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına yaşlı bir kadının bulduğu çözüm hem şaşırttı hem güldürdü. Oturduğu apartmanın çatı katındaki terasa çıkan kadın, elinde bastonla volta atarak dolaştı.

IHA23 Mart 2020 Pazartesi 09:56 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 09:56
ABONE OL

İçişleri Bakanlığınca korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara dün itibariyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın ardından park, sokak, otogar gibi umuma açık alanlarda kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaşın üstündeki vatandaşları uyararak evine göndermeye başladı. Yasağın ardından Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi’ndeki görüntü hem şaşırttı hem güldürdü. Oturduğu apartmanın terasına çıkan yaşlı bir kadın, elinde bastonla gezdi. O anlarsa çevrede oturan bir başka vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

İletişim Başkanı Altun'dan 'koronavirüs' uyarısı: Resmi açıklamaları takip edelim

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık
'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu
Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi
Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi

Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi

Trump duyurdu: Onları harekete geçirdik
Trump duyurdu: Onları harekete geçirdik

Trump duyurdu: Onları harekete geçirdik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.