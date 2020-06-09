09 Haziran 2020 Salı 15:33 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 15:33

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor. İlk olarak pazar günleri saat 11 ile 15 arası dışarı çıkma izni olan 65 yaş üstü yaşlışarın izni 12'den saat 18'e kadar uzatıldı. Peki 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Son dönemde koronavirüs normalleşme sürecinde uygulanmakta olan tedbir, önlem ve kısıtlamaları üzerinde yeni düzenlemelerin yapılıp yapılmayacağı merak edilirken en çok da hafta sonu yasağının yeniden uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi uzun bir aradan sonra ilk kez yüz yüze toplandı. Gündemde koronavirüs önlemleri ve normalleşme süreci de var. Uzun süredir sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni bir kararın açıklanması bekleniyor. Peki 65 yaş üstüne yasak ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Kabinede normalleşme adımları kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi, koronavirüsle mücadelede gelinen durum, önümüzdeki dönemde alınabilecek önlemler, ekonomideki durum masaya yatırılacak. Külliye'deki yüz yüze son kabine toplantısı 4 Mart'ta yapılmıştı. Toplantıda yurtiçinde ve yurtdışında terörle mücadale konusundaki gelişmelerle Libya, Suriye, Yunanistan başta olmak üzere dış politika konularının da ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda virüsle mücadele başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

Kabine toplantısı sırasına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra Sağlık, İçişleri ve Ticaret bakanları sunum yapacak.

Kabine toplantısında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ile 18 yaş altı 65 yaş üstü kişilere uygulanan kısıtlamalara ilişkin de karar çıkması bekleniyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacağı bu toplantı sonrası belli olacak.

Olası yeni tedbir ve normalleşme kararlarına ilişkin toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.

Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz’u bulmaması hedefleniyor.

1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci kapsamında 65 yaş üstü yaşlılarla, 18 yaş altı gençlerin ve çocukların gözü de kabinenin alacağı kararlarda olacak, toplantıdan bu kesimlerin izinlerinin esnetilmesine yönelik yeni kararlar çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sokağa çıkma izninin bir gün hafta içi olmasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem banka, fatura yatırma gibi işlerini yapacak hem de normalleşme sürecine kademeli adım atacak. Vakalarda 65 yaş ve üzeri için artış olmaması dahilinde yasak tamamen kaldırılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, koronavirüsle mücadele çalışmaları hakkında brifing verecek. Kabinede, 1 Haziran’da başlatılan ve 9 günü geride bırakan normalleşme dönemi bilançosu da değerlendirilecek.

Vaka sayısındaki azalma eğrisinin de ele alınacağı toplantıda, vaka sayısı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda 15 büyükşehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının da, sosyal mesafe ve tedbirlere uyum şartıyla sonlandırılması planlanıyor.

DÜĞÜN SEZONU AÇILABİLİR

Ağustos’ta başlatılması planlanan genç çiftlerin merakla beklediği düğün sezonuyla ilgili kararın da bugünkü toplantıda alınması bekleniyor. Sezonun başlaması durumunda düğünler yüzde 25 kapasiteyle, ateş ölçümü yapılarak gerçekleşecek. Ekonomide yaşanan son gelişmeler, ekonomik destek paketleri, normalleşme takviminde kısa vadede uygulamaya konulacak düzenlemeler hakkında da değerlendirmeler yapılacak.