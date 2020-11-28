İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2020 Cumartesi / 12 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8187
  • EURO
    9,3602
  • ALTIN
    449.547
  • BIST100
    1328.73
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar İstanbul'daki güzel havanın tadını çıkardı
Güncel

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar İstanbul'daki güzel havanın tadını çıkardı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları belirli saatlerle sınırlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlardan bazıları İstanbul'daki güzel havanın tadını çıkardı.

AA28 Kasım 2020 Cumartesi 14:06 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 14:06
ABONE OL

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında saat 10.00'dan itibaren sokağa çıkma serbestliği bulunan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek dışarıda vakit geçirdi.

Salacak Sahili'ne gelen vatandaşlardan bazıları yakınlarıyla yürüyüş yaparak ve balık tutarak zamanını değerlendirdi. Bazı vatandaşlar da bankta oturarak Kız Kulesi manzarası eşliğinde kitap okudu, yakınlarıyla sohbet etti.

65 yaş ve üzeri birçok vatandaşın maske takma kuralına riayet ettiği görüldü. Sokağa çıkma serbestliği 13.00 itibarıyla sona erdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.