İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7992
  • EURO
    7,459
  • ALTIN
    378.819
  • BIST100
    103110
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 65 yaş ve üzerine seyahat belgesi başvurusuyla ilgili içişleri Bakanlığından açıklama
Güncel

65 yaş ve üzerine seyahat belgesi başvurusuyla ilgili içişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri: 65 yaş ve üzerine seyahat belgesi başvurusu için e-devlet, İçişleri, e-başvuru ve Alo 199 Vefa Destek Hattı sistemi hazır hale getirilmiştir

21 Mayıs 2020 Perşembe 12:16 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 12:16
ABONE OL

Bir yandan kaz otlatırken bir yandan EBA'yı takip ediyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.