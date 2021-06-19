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  • 65 yaşındaki inşaat işçisi 8'inci katından zemine düşerek, hayatını kaybetti
Güncel

65 yaşındaki inşaat işçisi 8'inci katından zemine düşerek, hayatını kaybetti

Adana'da, inşaatta çalışan Mehmet Kapukaya (65), yapımı süren apartmanın 8'inci katından zemine düşerek, hayatını kaybetti.

DHA19 Haziran 2021 Cumartesi 16:41 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 16:41
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Olay, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Mehmet Kapukaya, yapımı süren 8 katlı apartmanın en üst katına vinçle kum taşımaya başladı.

Dengesini kaybeden Kapukaya, zemindeki kumun üzerine düştü. Kapukaya'nın düştüğünü gören arkadaşları, sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kapukaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Kapukaya'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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