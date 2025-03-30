İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2025 Pazar / 1 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0671
  • EURO
    41,2679
  • ALTIN
    3768.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 65 yıldır devam ediyor! Kuyruk 1 kilometreyi buldu
Güncel

65 yıldır devam ediyor! Kuyruk 1 kilometreyi buldu

Bursa İnegöl'de Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

IHA30 Mart 2025 Pazar 13:22 - Güncelleme:
65 yıldır devam ediyor! Kuyruk 1 kilometreyi buldu
ABONE OL

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 12 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi'nde halk, dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma, bayram namazı sonrası başlıyor. Binden fazla kişi sıraya girerek birbirleriyle bayramlaşıyor.

Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyleyerek, "Mahallemizdeki bayramlaşma geleneği 60-65 yıldır atalarımızdan bize kalan bir miras. Bu geleneği devam ettiriyoruz, ettirmeye de devam edeceğiz. Herkese hayırlı bayramlar" dedi.

  • Bursa
  • bayramlaşma
  • Cerrah Mahallesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.