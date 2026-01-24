İSTANBUL 12°C / 8°C
24 Ocak 2026 Cumartesi
  65 yıllık hayal gerçeğe dönüşüyor: İlk hidrojenli tren Eskişehir'de üretilecek
Güncel

65 yıllık hayal gerçeğe dönüşüyor: İlk hidrojenli tren Eskişehir'de üretilecek

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 'TÜRASAŞ, Türkiye'nin ilk hidrojen yakıtlı trenini Eskişehir'imizde üretecek' dedi. Albayrak açıklamasında, '65 yıl önce bir hayalle başlayan yolculuk, bugün teknolojiyle taçlanıyor.' ifadelerini kullandı.

IHA24 Ocak 2026 Cumartesi 11:10
65 yıllık hayal gerçeğe dönüşüyor: İlk hidrojenli tren Eskişehir'de üretilecek
Başkan Albayrak, TÜRASAŞ'ın son çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Albayrak'ın açıklamasında, "Eskişehir'de 65 yıl önce bir hayalle başlayan yolculuk, bugün teknolojiyle taçlanıyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; bakanlarımız, kıymetli mühendislerimiz ve emekçilerimizin gayretleriyle şehrimizin gururu TÜRASAŞ, Türkiye'nin ilk hidrojen yakıtlı trenini Eskişehir'imizde üretecek.

Geçmişin mirasıyla geleceği inşa ediyoruz. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

