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1 milyar TL'lik vurgun! 27 kişi tutuklandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftada hesaplarında 1 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 66 şüpheli yakalandı, 27'si tutuklandı.

AA8 Temmuz 2025 Salı 07:52 - Güncelleme:
1 milyar TL'lik vurgun! 27 kişi tutuklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftada, hesaplarında 1 milyar liralık işlem hacmi bulunan 66 şüphelinin yakalandığını, bunların 27'sinin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9 il merkezli yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin, yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam yaparak haksız kazanç sağladıkları, araç satışı ilanları altında vatandaşları dolandırdıkları, mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek hesaplardan para çektikleri, "yatırım danışmanlığı ve faturalı hat yardımı" adı altında kimlik bilgisi ve şifre elde edip nitelikli hırsızlık yaptıkları, vatandaşları arayarak, isimlerinin terör soruşturmasına karıştığını söyleyip, hesaplarından yüklü miktarda para transferi yaptırdıklarının tespit edildiğini belirtti.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, İstanbul, Aydın, Yalova, Tunceli, Van, Antalya, Ankara, Afyonkarahisar ve Şanlıurfa merkezli Batman, Kayseri, Mersin, Aksaray, Bilecik, Adana, İzmir, Tunceli, Osmaniye ve Kocaeli olmak üzere toplam 19 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, "yasa dışı bahis", "nitelikli hırsızlık" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldığını vurgulayan Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftada hesaplarında 1 milyar liralık işlem hacmi bulunan 66 şüpheliyi yakaladık. 27'si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarımızı, kahraman jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

  • Bakan Yerlikaya
  • Siber suç
  • tutuklama

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