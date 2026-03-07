İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2026 Cumartesi / 19 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

664 siteye erişim engellendi

Erzincan'da müstehcen, terör örgütü propagandası ve yasa dışı bahis içerikli 664 siteye erişim engeli getirildi.

AA7 Mart 2026 Cumartesi 16:30 - Güncelleme:
664 siteye erişim engellendi
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital ortamda kamu düzeninin sağlanması ve suçun önlenmesi için sanal devriye çalışmalarını sürdürüyor.

Gerçekleştirilen siber faaliyetlerde 54 sosyal medya hesabı üzerinden yapılan incelemelerde 26 suç tespit edilen hesap hakkında işlem yapılarak, 8 müstehcen içerikli, 40 terör örgütü propagandası içeren ve 616 yasa dışı bahis içerikli paylaşımların bulunduğu siteye erişim engeli getirildi.

Ekipler, bu kapsamda geçen ay yaptıkları çalışmalarda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında adli işlem yaptı. Gözaltına alınan 1 kişi ise tutuklandı.

Öte yandan jandarma ekiplerince "Siber Suç Farkındalık ve Bilinçlendirme Faaliyetleri" kapsamında 808 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.