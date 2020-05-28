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668 litre sahte alkollü içki ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İskenderun'da gerçekleştirilen operasyonda 668 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

28 Mayıs 2020 Perşembe 15:11 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 15:11
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