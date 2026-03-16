İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,1764
  • EURO
    50,837
  • ALTIN
    7089.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  67 yaşındaki adamı döve döve öldürdü! Gözaltına alınan cani tutuklandı
67 yaşındaki adamı döve döve öldürdü! Gözaltına alınan cani tutuklandı

Bolu'da tartıştığı kişi tarafından darbedilen 67 yaşındaki Naim Acar'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA16 Mart 2026 Pazartesi 17:12 - Güncelleme:
ABONE OL

Büyük Cami Mahallesi'ndeki Demokrasi Parkı'nda 8 Mart'ta tartışma yaşadığı üniversite öğrencisi K.K'nin (20) yumruk atması sonucu yere düşerek yaralanan Naim Acar, kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay günü yakalandıktan sonra ifadesi alınarak serbest bırakılan K.K, Acar'ın hayatını kaybetmesinin ardından polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Naim Acar
  • Boluda
  • şüpheli tutuklandı

ÖNERİLEN VİDEO

4 kilo altın çalan hırsızlara baskın: O anlar polis kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.