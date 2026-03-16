67 yaşındaki adamı döve döve öldürdü! Gözaltına alınan cani tutuklandı

Büyük Cami Mahallesi'ndeki Demokrasi Parkı'nda 8 Mart'ta tartışma yaşadığı üniversite öğrencisi K.K'nin (20) yumruk atması sonucu yere düşerek yaralanan Naim Acar, kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay günü yakalandıktan sonra ifadesi alınarak serbest bırakılan K.K, Acar'ın hayatını kaybetmesinin ardından polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.