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673 firmaya dahilde işleme izin belgesi

Ticaret Bakanlığı martta 673 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdiç

AA5 Mayıs 2024 Pazar 09:44 - Güncelleme:
673 firmaya dahilde işleme izin belgesi
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Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında martta 673 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın, mart ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, martta 673 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 5 hariçte işleme izin belgesi ile 23 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 31 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

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