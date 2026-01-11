Meteoroloji, pazartesiden itibaren kar yağışının yurt genelinde etkili olacağını duyurdu. İstanbul dahil çok sayıda il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Sıcaklıklar 6-7 derece birden düşecek.

OKULLARI TATİL EDİLECEK Mİ?

Hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olabileceğini ifade eden Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Okullar tatil olmalı" uyarısında bulundu.

SAĞANAK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN DEVAM EDECEK?

Şen, "Yağışlar, biraz beyaz çileye dönüşecek gibi,. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Kuru fırtına, yağmur ve kar önümüzdeki 15 gün boyunca devam edecek." dedi.

Çatıları uçuran, ağaç ve direkleri deviren fırtına bugün de devam edecek.

HAVA SICAKLIĞI HİSSEDİLİR ŞEKİLDE DÜŞECEK

Akşam saatlerinde ise özellikle batı illerinde hava sıcaklığı 5 ila 7 derece birden düşecek. Yeni haftada ise yurdun büyük bölümünde kar yağışı görülecek.

68 İLE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

MGM, Çorum, Amasya, Tokat, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Malatya ve Elazığ dışındaki tüm kentleri sarı kod yayınlayarak kuvvetli yağış, fırtına ve çığ tehlikesine karşı uyardı.

MGM'nin tahminlerine göre rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerin ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında saatteki hızı 50-80 kilometreye ulaşacak şekilde kuvvetli fırtına olarak esmesi bekleniyor. Vatandaşlara ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi risklerine karşı tedbirli olma uyarısı yapıldı.

11 OCAK İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin, yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla karlakarışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu akşam saatlerinden itibaren karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla karlakarışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak zamanla iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere bölge genelinde(İzmir ve Manisa hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak zamanla yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur, zamanla karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KAYSERİ -3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhene ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Ağrı, Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MARDİN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı verilen iller:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu,Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Düzce