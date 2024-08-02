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Güncel

68 şüpheli Siberağ-3 operasyonlarıyla yakalandı

Siber suçlardan arama kaydı bulunan 68 şüpheli 23 ilde düzenlenen Siberağ-3 operasyonlarıyla yakalandı.

IHA2 Ağustos 2024 Cuma 08:02 - Güncelleme:
68 şüpheli Siberağ-3 operasyonlarıyla yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde düzenlenen "Siberağ-3" operasyonları ile siber suçlardan arama kaydı bulunan 68 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 23 ilde nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçlarına yönelik "Siberağ-3" operasyonları düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55 şüpheli Adana, Konya, Mersin, Batman, Ankara, İzmir, Manisa, Şanlıurfa, Isparta, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Giresun, Hatay, Mardin, Muğla, Niğde, Samsun, Tekirdağ ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Ayrıca, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheli Mersin, İzmir, Antalya, Çorum, Ankara ve Aydın'da 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli ise İzmir, Konya ve Batman'da düzenlenen operasyonlar ile yakalandı. Operasyonlar sonucu hakkında arama kaydı bulunan toplam 68 şüpheli yakalandı.

  • Siberağ
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