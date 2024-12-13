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686 kaçak elektrik kullanıcısına yasal işlem

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Haliliye ve Akçakale ilçelerinde denetimlerde tespit edilen 686 kaçak elektrik kullanıcısı hakkında yasal işlem yapıldığını bildirdi.

AA13 Aralık 2024 Cuma 10:42 - Güncelleme:
686 kaçak elektrik kullanıcısına yasal işlem
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Şirketten yapılan açıklamada, Dicle Elektrik'in, dağıtım bölgesindeki kaçak elektrik kullanımını engellemek ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak için yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, Haliliye ve Akçakale ilçeleri kırsalında ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde, 545'i abonesiz olmak üzere belirlenen 686 kaçak elektrik kullanıcısı hakkında yasal işlem uygulandığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, kaçak elektrikle mücadelenin bölgede enerji kalitesini artırmak için kritik öneme sahip olduğunu aktararak, şu ifadelere yer verdi:

"Yapay zeka destekli analizlerle, tüketimin normalin üzerinde olduğu bölgeleri kolaylıkla tespit edebiliyoruz ve bu alandaki denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Kaçak elektrik kullananlar, hem ekonomik kayba hem de enerji kalitesinin düşmesine neden oluyor. Bunun sonucunda yaşanan arızalar kesintilere yol açarken bu durum kaçak elektrik kullanıcılarının komşularını da mağdur ediyor. Bu sebeple kaçak elektrik kullanımına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ekiplerimiz sahada 7/24 çalışarak gerekli denetimleri yapıyor ve gereken yasal işlemleri uyguluyor."

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