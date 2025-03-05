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687 projeye 3,7 milyar lira hibe verilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında değerlendirme süreci tamamlanan tarımsal ve kırsal kalkınma alanında 687 projeye, toplam 3,7 milyar lira hibe verileceğini bildirdi.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 12:30 - Güncelleme:
687 projeye 3,7 milyar lira hibe verilecek
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Yumaklı, sosyal medya hesabından, "IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı İlanı"na ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye Yüzyılı'nda kırsal kalkınma hamlesinin, tüm hızıyla devam ettiğine işaret eden Yumaklı, tarım ve kırsal kalkınma alanında 687 yeni projenin daha ülkeye kazandırıldığını belirtti.

Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında, bitkisel üretim, seracılık, zanaatkarlık, arıcılık, kırsal turizm ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi sektörlerde değerlendirme süreci tamamlanan 687 projenin hibe desteği almaya hak kazandığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplam 3 milyar 740 milyon lira desteği ödenecek bu projelerin yatırım süreci tamamlandığında, yaklaşık 5,4 milyar lira tutarında yatırım, ülke ekonomisine kazandırılmış olacak. Böylelikle geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlayan IPARD III kapsamında, desteklenen toplam proje sayısı 1079'a, toplam hibe tutarı 7,2 milyar liraya, yatırım tutarı ise 12 milyar liraya ulaşmış oldu."

  • tarım ve kırsal
  • kalkınma projeleri
  • IPARD III

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